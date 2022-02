Wir präsentieren Ihnen das neueste Schiff der Flotte, die Costa Firenze. An Bord erleben Sie die Atmosphäre der Kunststadt Florenz schlechthin: Von den Kunstwerken, die auf dem ganzen

Schiff die florentinische Sprache sprechen, bis hin zu den Außenbereichen mit Swimmingpools, Sonnenliegen und Sonnenschirmen, fühlt man sich wie an der Riviera.

Und pünktlich zum Sonnenuntergang können Sie köstliche Aperitifs an der Bar Della Moda genießen, mit Lounge-Musik und Blick auf das sich stetig wechselnde Panorama auf dem Meer.