Costa Fascinosa - Transatlantik nach Südamerika

Eine Kreuzfahrt im Zeichen von Brasilien mit nicht weniger als fünf Aufenthalten in diesem riesigen Land. Was für eine Gelegenheit, um die vielen Facetten, unzähligen Naturwunder und europäischer Einflüsse zu erleben. Seit 2012 kreuzt die Costa Fascinosa nun schon durch die Meere. Die magische Welt von Film und Theater spiegelt sich in jedem der stimmungsvollen Räume wider. Gold, Silber und Purpur erinnern an die schönsten Kinosäle und elegantesten Bühnen der Welt. Mit der Costa Fascinosa wird jede Reise einfach unvergesslich!