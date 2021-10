Costa Diadema

1.Tag: Wien – Abreise per Flug nach Hamburg, Ankunft und Transfer zum Hafen, Einschiffung: Kiel | Deutschland 20:00

2.Tag: Kopenhagen | Dänemark 10:00-18:00

3.Tag: Erholung auf See

4.Tag: Hellesylt | Norwegen 09:00-11:00; Geiranger | Norwegen 13:00-18:00

5.Tag: Haugesund | Norwegen 13:00-21:00

6.Tag: Stavanger | Norwegen 08:00-18:00

7.Tag: Erholung auf See

8.Tag: Kiel | Deutschland, Ausschiffung 09:00; Transfer zum Flughafen Hamburg, Rückflug und Ankunft in Wien



Routenabweichungen: Die Kreuzfahrten variieren in Bezug auf Liegezeiten und/oder Routenverlauf.

Am 27.05., 01.07., 08.07. und 26.08. werden Hellesylt und Geiranger nicht angefahren.