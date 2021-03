Weltreise 2023

an Bord der Costa Deliziosa 06.01.2023 Anreise Venedig (Italien) - Einschiffung: 09:00 - 17:00

07.01.2023 Dubrovnik (Kroatien): 13:00 - 20:00

08.01.2023 Erholung auf See

09.01.2023 Catania (Italien): 07:00 - 17:00

10.01.2023 Neapel (Italien): 07:00 - 13:00

11.01.2023 Savona (Italien): 09:00 - 18:00

12.01.2023 Marseille (Frankreich): 08:00 - 13:00

13.01.2023 Civitavecchia/ Rom (Italien): 08:00 - 19:00

14.01.2023 Erholung auf See

15.01.2023 Katakolon (Griechenland): 08:00 - 18:00

16.01.2023 Erholung auf See

17.01.2023 Limassol (Zypern): 08:00 - 18:00

18.01.2023 Haifa (Israel): 06:00 - 21:00

19.01.-20.01.2023 Suezkanal Durchfahrt (Ägypten)

21.01.2023 Aqaba (Jordanien): 09:00 - 21:00

22.01.-25.01.2023 Erholung auf See (rotes Meer)

26.01.2023 Salalah (Oman): 08:00 - 18:00

27.01.-29.01.2023 Erholung auf See

30.01.-31.01.2023 Mumbai (Indien): 08:00 - 18:00

01.02.2023 Marmugao (Indien): 09:00 - 21:00

02.02.-03.02.2023 Erholung auf See

04.02.-05.02.2023 Malé (Malediven): 08:00 - 14:00

06.02.-07.02.2023 Erholung auf See

08.02.2023 Port Victoria (Seychellen): 09:00 - 20:00

09.02.-10.02.2023 Erholung auf See

11.02.2023 Nosy-Be (Madagaskar): 08:00 - 18:00

12.02.2023 Erholung auf See

13.02.2023 Tamatave (Madagaskar): 07:00 - 14:00

14.02.2023 St. Denis de la Réunion (Réunion): 13:00 - 20:00

15.02.2023 Port Louis (Mauritius): 08:00 - 18:00

16.02.-19.02.2023 Erholung auf See

20.02.2023 Durban (Südafrika): 07:00 - 18:00

21.02.2023 Erholung auf See

22.02.2023 Port Elisabeth (Südafrika): 08:00 - 18:00

23.02.2023 Erholung auf See

24.02.-25.02.2023 Kapstadt (Südafrika): 08:00 - 18:00

26.02.-27.02.2023 Erholung auf See

28.02.2023 Walvis Bay (Namibia): 08:00 - 18:00

01.03.-02.03.2023 Erholung auf See

03.02.2023 Jamestown (St. Helena, U.K.): 12:00 - 18:00

04.03.-07.03.2023 Erholung auf See

08.03.-09.03.2023 Rio de Janeiro (Brasilien): 10:00 - 17:00

10.03.-11.03.2023 Erholung auf See

12.03.-13.03.2023 Buenos Aires (Argentinien): 09:00 -19:00

14.03.2023 Montevideo (Uruguay): 08:00 - 17:00

15.03.2023 Erholung auf See

16.03.2023 Puerto Madryn (Argentinien): 09:00 - 18:00

17.03.-18.03.2023 Erholung auf See

19.03.-20.03.2023 Ushuaia (Argentinien): 08:00 - 16:00

21.03.2023 Erholung auf See

22.03.2023 Punta Arenas (Chile): 08:00 - 19:00

23.03.-24.03.2023 Erholung auf See

25.03.2023 Puerto Chacabuco (Chile): 08:00 - 16:00

26.03.2023 Puerto Montt (Chile): 09:00 - 18:00

27.03.2023 Erholung auf See

28.03.-29.03.2023 San Antonio/Santiago (Chile): 08:00 - 18:00

30.03.-31.03.2023 Erholung auf See

01.04.2023 Arica (Chile): 08:00 - 18:00

02.04.2023 Erholung auf See

03.04.2023 Callao/ Lima (Peru): 08:00 - 18:00

04.04.-05.04.2023 Erholung auf See

06.04.2023 Manta (Equador): 08:00 - 18:00

07.04.2023 Erholung auf See

08.04.2023 Panamakanal: 08:00 - 18:00

08.04.-09.04.2023 Cristobal (Panama): 19:00 - 18:00

10.04.2023 Puerto Limon (Costa Rica): 08:00 - 1800

11.04.2023 Erholung auf See

12.04.2023 Roatan (Honduras): 08:00 - 16:00

13.04.2023 Cozumel (Mexico): 09:00 - 19:00

14.04.2023 Erholung auf See

15.04.2023 Port Everglades (Florida, USA): 06:00 -18:00

16.04.2023 Port Canaveral (Florida, USA): 08:00 - 18:00

17.04.-18.04.2023 Erholung auf See

19.04.2023 Newport (USA): 08:00 - 18:00

20.04.-21.04.2023 New York (USA): 08:00 - 18:00

22.04.-23.04.2023 Erholung auf See

24.04.2023 Hamilton (Bermuda Inseln): 08:00 - 18:00

25.04.-28.04.2023 Erholung auf See

29.04.2023 Praia da Vitoria (Azoren): 09:00 - 22:00

30.04.2023 Ponta Delgada (Azoren): 08:00 -17:00

01.05.2023 Erholung auf See

02.05.-03.05.2023 Lissabon (Portugal): 13:00 - 13:00

04.05.2023 Cadiz (Spanien): 08:00 - 18:00

05.05.2023 Erholung auf See

06.05.2023 Marseille (Frankreich): 13:00 - 19:00

07.05.2023 Savona (Italien): 09:00 - 17:00

08.05.2023 Civitavecchia/Rom (Italien): 07:00 - 18:00

09.05.2023 Catania (Italien): 14:00 - 21:00

10.05.2023 Erholung auf See

11.05.2023 Kotor (Montenegro): 09:00 - 18:00

12.05.2023 Bari (Italien): 07:00 - 13:30

13.05.2023 Venedig (Italien), Ausschiffung, Rückflug 09:00



Routenänderungen seitens der Reederei vorbehalten!