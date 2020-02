Auf Mosel und Rhein

An der lieblichen Mosel gehen Sie an Bord der MS Klimt, die auf ihrem Weg nach Amsterdam sowohl in entzückenden, mittelalterlichen Städten wie Cochem als auch pulsierenden Metropolen wie Köln hält. Mit Amsterdam erwartet Sie eine der schönsten Städte Europas. Freuen Sie sich auf wunderbare Spaziergänge im Venedig des Nordens und genießen Sie das Flair dieser unheimlich lebendigen Stadt.