Route An der Südspitze Südamerikas an Bord gekommen, breitet sich ein angenehmes Kribbeln im Bauch aus. Abenteuer, wir kommen!

Wie einst die mutigen Entdecker passieren Sie die Drakepassage, halten Ausschau nach der vergletscherten Insel Elephant Island, den Pinguinkolonien in der Hope Bay, schillernden Eiskolossen im Wasser und den vielen anderen faszinierenden Launen der antarktischen Natur. Mit dem Katamaran auf dem Beagle-Kanal kreuzen, im Nationalpark Feuerland die tiefen Schluchten und glasklaren Seen bewundern – erleben Sie mit uns eines der letzten großen Abenteuer am Ende der Welt!

Abflug von Wien nach Ushuaia | Argentinien

Ankunft Ushuaia | Argentinien, Einschiffung, abends Beagle-Kanal Passage, Abfahrt 18:00 Uhr

Drake Passage

Passage Elephant-Island | Antarktis

In der Antarktis gibt es zahlreiche Anlegestellen, die mit den bordeigenen Zodiacs erreicht werden. Welche Landestellen besucht werden, wird nach Wetter- und Eisverhältnissen entschieden. Es ist auch der Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation geplant.

Passage Elephant-Island | Antarktis

Ankunft Ushuaia | Argentinien 08:30 Uhr

Ushuaia | Argentinien, Ausschiffung und Rückflug

Ankunft in Wien