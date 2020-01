Die 134 m lange Royal Clipper bietet optimale Segeleigenschaften, vereint mit einem Hauch von Abenteuer und der Tradition, die man an Bord des größten Seglers der Welt spürt. All dies jedoch verbunden mit außergewöhnlichen Extras und Annehmlichkeiten, wie sie nur auf einer modernen Luxusyacht zu finden sind.

Das imposante äußere Erscheinungsbild der Royal Clipper setzt sich in den ungewöhnlich großzügigen Innenräumen fort. Ihr Herzstück bildet ein dreistöckiges Atrium, durch das Sonnenlicht in das elegant eingerichtete Restaurant fällt. Hier genießen Sie in zwangloser Atmosphäre ohne feste Sitzordnung und Krawattenpflicht die kulinarischen Köstlichkeiten, die von den Köchen aus aller Welt kreiert werden. Das Restaurant bietet gleichzeitig Platz für alle Passagiere, sodass es nur eine Essenssitzung gibt.

Auf dem 16 Meter breiten Fünfmaster mit 1.760 qm Deckfläche finden 227 Gäste in sechs Innenkabinen, 90 Außenkabinen, zwei Deckkabinen, 14 Deluxe-Kabinen mit privatem Balkon und zwei luxuriösen Eigner-Suiten ihren Platz. Vom Heck kann eine Plattform herabgelassen werden, die einen bequemen Zugang zum Wassersport ermöglicht. Eines der vielen Highlights ist die Captain Nemo Lounge mit Spa und Fitnessbereich, die einen einzigartigen Blick auf die Unterwasserwelt rund um das Segelschiff bietet.