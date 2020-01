ÖAMTC: Diesel und Super oft gleich auf

Wien (OTS) - Der erste Spritpreis-Check der ÖAMTC-Experten im neuen Jahr zeigt, dass sich die Preise für Diesel und Super rund um den Jahreswechsel weiter angenähert haben. Das ist vor allem auf die stärker gesunkenen Preise für Super zurückzuführen. Laut der aktuellen Auswertung des ÖAMTC mussten Konsumenten im Dezember durchschnittlich 1,237 Euro je Liter Super und damit um 0,3 Cent weniger als im Monat davor bezahlen. Der Durchschnittspreis für den Liter Diesel lag mit 1,207 Euro lediglich um 0,1 Cent unter dem Preis vom November. Die Differenz zwischen den beiden Kraftstoffen betrug im Dezember lediglich drei Cent und war somit nur halb so hoch wie noch zur Jahresmitte. Aktuell kostet der Liter Super im Schnitt um 2,1 Cent mehr als Diesel – mancherorts liegen die Preise jedoch gleich auf.

Sieht man sich die Preisänderungen im Monatsschnitt auf Bundesländerebene an, zeigt sich, dass die Entwicklungen unterschiedlich waren. Der Preis für Super sank zwischen November und Dezember in fast allen Bundesländern – außer in Kärnten, Vorarlberg und Wien. Beim Diesel war alles dabei – niedrigere, höhere und auch gleichbleibende Preise.

Aufgrund der regionalen Unterschiede und der sich ständig ändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen.