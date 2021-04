ÖAMTC Schlüssel-Service Datenschutzerklärung

Folgende Rechte stehen Ihnen als betroffene Person im Sinne der DSGVO zu:

Recht auf Auskunft

Recht auf Berichtigung

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen-werden)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den Voraussetzungen des Datenschutzrechts

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

Rechte im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen einschließlich Profiling

Ihre Rechte können Sie jederzeit schriftlich unter Beilage einer Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises beim ÖAMTC geltend machen:

Post:

Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club

Mitgliederservice und –-verwaltung, Datenschutz

Baumgasse 129

1030 Wien

E-Mail:

datenschutz@oeamtc.at

Stützpunkt:

Bitte geben Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular am Stützpunkt ab; dieses wird dann unverzüglich an die zuständige Stelle weitergeleitet. Das Formular erhalten Sie am Stützpunkt bzw. kann auf der Website unter www.oeamtc.at heruntergeladen werden.

Telefon:

Wir bitten um Verständnis, dass wir Anfragen zur Ausübung Ihrer Rechte im Sinne des Datenschutzes nicht telefonisch entgegennehmen können.

Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, bei Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen (www.dsb.gv.at).