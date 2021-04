Frequently Asked Questions (FAQs)

Der Kauf und die Registrierung erfolgen direkt an einem ÖAMTC-Stützpunkt in Wien. Nach dem Kaufabschluss registriert man sich vor Ort auf einer Online-Registrierungsseite. Die Registrierung erfolgt in drei Schritten. Nach Abschluss des Registrierungsprozesses wird eine Bestätigung per E-Mail zugesandt.