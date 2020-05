Österreich sperrt auf – starkes Wochenende für Pannenhilfe

"Von 1. bis 3. Mai hat sich unser österreichweites Einsatzaufkommen um rund zehn Prozent gegenüber den Wochenenden davor erhöht. So viel wie am vergangenen Wochenende, speziell am Samstag, als die meisten Geschäfte erstmals nach langer Zeit wieder geöffnet waren, hatten wir während der gesamten Corona-Krise selten zu tun, obwohl wir durchgehend und uneingeschränkt im Betrieb waren."