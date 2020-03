Nothilfe gesichert:

Die jüngste Ankündigung der Regierung hat natürlich auch Auswirkungen auf den ÖAMTC. "Selbstverständlich unterstützen wir jegliche Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus beitragen und reduzieren die sozialen Kontakte auf ein Minimum zum Schutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter", sagt ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold.

Wir helfen weiterhin

Die Nothilfe bleibt im vollen Umfang gewährleistet. Unsere Pannenfahrer sind weiterhin jeden Tag auf Österreichs Straßen unterwegs, um ÖAMTC-Mitgliedern im Pannenfall rasch zu helfen.

Auch an den 115 Stützpunkten wird es technische Hilfsleistungen geben. Allerdings in sehr eingeschränktem Umfang. Wir bitten unsere Mitglieder nur bei dringenden Angelegenheiten im Pannenfall, oder zur Wahrung der Verkehrssicherheit zum Stützpunkt zu fahren.

Selbstverständlich sind auch alle unsere Notarzthubschrauber, als wesentliche Säule der österreichischen Gesundheitsvorsorge, tagtäglich einsatzbereit.

Die Grenzstationen halten weiterhin den Betrieb aufrecht.

Nachdem noch nicht geklärt ist, ob es bei den § 57a KFG Begutachtungsfristen zu Ausnahmen kommen wird, werden „Pickerl“ und Nachüberprüfungen zur Wahrung der Fristen im Interesse unserer Mitglieder im stark eingeschränkten Umfang bis auf Weiteres durchgeführt. Für alle anderen Dienstleistungen werden die Stützpunkte des Mobilitätsclubs ab Montag geschlossen.

Alle Kundenhotlines ( Reisebüro, Juristische Beratung, Versicherungsservice) bleiben weiterhin aufrecht.

ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentren

Die ÖAMTC Fahrtechnik Kurse finden am Sonntag, den 15.03.2020, wie gewohnt statt. Ab Montag, dem 16.03.2020, bleiben die ÖAMTC Fahrtechnik Zentren vorübergehend geschlossen und es finden keine Kurse statt. Die Wiederaufnahme des Kursbetriebes ist vorerst für Montag, den 06.04.2020, geplant. Die ÖAMTC Fahrtechnik bittet ihre Kunden für den Zeitraum bis 06.04.2020 gebuchte Kurse auf einen späteren Zeitpunkt umzubuchen. Bezahlte Kursgebühren werden für die neue Buchung natürlich angerechnet. Für weitere Informationen wählen Sie bitte die Telefonnr.: +43 2253 817 00 32100, per E-Mail unter fahrtechnik@oeamtc.at oder informieren Sie sich auf der ÖAMTC Fahrtechnik Homepage unter https://www.oeamtc.at/fahrtechnik/

Telefonische Beratung

Der ÖAMTC hat bereits in den vergangenen Tagen umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um seinen Mitgliedern auch in den kommenden Wochen rund um die Uhr Nothilfe und telefonische Beratung bieten zu können. Damit das Callcenter und somit auch die Notrufnummer 120 weiterhin im vollen Umfang erreichbar sind, wurde zudem eine Homeoffice Offensive gestartet. Zahlreiche Arbeitsplätze sind direkt zu den Mitarbeitern nach Hause verlegt worden. So kann der Mobilitätsclub gewährleisten, dass sämtliche telefonische Beratungen, Informationsdienste und Dienstleistungen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.