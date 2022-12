Winterliche Fahrbahnverhältnisse

Mit winterlichen Fahrverhältnissen musste heute in den südlichen Teilen des Landes gerechnet werden. In Kärnten kam es am Freitag zu Behinderungen aufgrund hängengebliebener Schwerfahrzeuge. Mehrere Kettenpflichten wurden auf den Bundes -und Landesstraßen in dieser Region verhängt.

Die Wettersituation besserte sich in den tieferen Lagen im Laufe des Tages leicht.

Tipp: Mit Winterreifen am Auto und Ketten im Auto ist man perfekt für den Winter gerüstet.

Informationen über die aktuelle Verkehrslage sowie Schneekettenpflichten