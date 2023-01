Wien: Weitere Störaktionen von Klimaaktivist:innen geplant

Klimaaktivist:innen rund um die Organisation "Letzte Generation" haben von 9. bis 13. Jänner täglich Störaktionen in Wien durchgeführt. Schwerpunkt war das Festkleben an diversen Fahrbahnen. Betroffen waren neuralgische Verkehrspunkte wie Gürtel, Schüttelstraße, Praterstern und Wienzeile.

Weitere Aktionen geplant

In den kommenden Wochen sind weitere Aktionen sowohl in Wien als auch in Graz und in Innsbruck geplant. Für Februar wurde eine neuerliche einwöchige "Welle" in Wien angekündigt.

Empfehlung: Autofahrende sollten sich unbedingt vor Fahrtbeginn informieren. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie bei den Links.

