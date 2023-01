Wien: Störaktionen von Klimaaktivisten

Klimaaktivist:innen rund um die Organisation "Letzte Generation" haben für diese Woche "eine Welle" an Störaktionen in Wien geplant. Schwerpunkt der Aktionen wird vor allem Festkleben an diversen Fahrbahnen sein, um den Verkehr lahm zu legen.

Bisher betroffene Straßen

Montag: Burggasse, Spittelauer Lände

Dienstag: Praterstern

Mittwoch: Innerer und Äußerer Mariahilfer Gürtel

Empfehlung: Autofahrende sollten sich unbedingt vor Fahrtbeginn informieren. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie bei den Links.

Links