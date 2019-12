Vienna Autoshow 2020

Von 16. bis 19. Jänner 2020 findet in der Messe Wien die Vienna Autoshow statt.

Bei der größten Automobilausstellung Österreichs werden hunderte neue Modelle, darunter zahlreiche Premieren, gezeigt.

Auf der rund 30.000 m2 großen Ausstellungsfläche werden neben der Autoausstellung noch andere Highlights geboten. Der E-Mobility-Bereich mit ÖAMTC-Experten vor Ort versorgt Interessierte mit Wissen um diese Technologie und zeigt neue E-Autos. Im Außenbereich zwischen den Hallen C und D sind Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik mit Allradfahrzeugen in Action: Richtiges Verhalten in schwierigen Situationen wird getestet, Besucher werden auf eine Probefahrt mitgenommen. Ein lebensechtes Beschleunigungsgefühl wie im Rennsport wird live mit Virtual-Reality-Cockpit und Motion-Sitz auf der Autoshow im Fahrsimulator #unraceable simuliert.

