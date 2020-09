Veranstaltung am Sonntag - mit Ringsperren

Bessere Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen“ am Sonntag, 13.09.2020

Sammelort: ab 14.00 Uhr in Wien 03., Karl Farkas-Gasse 19

Abmarsch: ca. 15.30 Uhr

Route: Maria Jacobi-Gasse - Litfaßstraße - Rennweg – Landstraßer Hauptstraße – Invalidenstraße – Marxergasse – Oskar Kokoschka Platz – Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung – Franz Josefs-Kai entgegen der Fahrtrichtung – Ring entgegen der Fahrtrichtung bis Burgtor – danach eine komplette Ringrunde gegen den Uhrzeigersinn bis Burgtor.

Ende: ca. 19.00 Uhr

Verkehrsmaßnahmen:

Temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen auf der Route selbst, sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen. Die Verkehrssperren werden vom polizeilichen Einsatzleiter vor Ort für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.

Aufgrund der langen Strecke, wird es vor allem schon im Bereich des 3., Bezirkes zu Behinderungen kommen. Der Bereich Rennweg, Landstraßer Hauptstraße und Schlachthausgasse werden während der Fahrt der Demo für einige Zeit stark beeinträchtigt sein. Die Schlachthausgasse wird daher ab der Baumgasse abgeleitet. Auch während des Wechsels vom Bereich Marxergasse zur Ringstraße werden Am Heumarkt, Franz Josefs-Kai und Ringstraße Verkehrsbeeinträchtigungen zeigen. Hier wird empfohlen, schon rechtzeitig und ausreichend auszuweichen- z.B. über die Ungargasse und Rennweg oder über den Landstraßer Gürtel.

Während sich die Demonstration auf der Ringstraße bzw. dem Franz Josefs-Kai befindet, werden natürlich innerstädtisch die meisten Behinderungen erwartet. Der Verkehr von der Roßauer Lände wird ab der Türkenstraße in Richtung ehemalige 2er Linie abgeleitet. Vom 2., Bezirk kommend, ist eine Querung in den 1., Bezirk während des Demozuges nicht möglich. Um in Richtung A23 zu fahren wird empfohlen, über den Praterstern und Franzensbrücke zur Weißgerber Lände oder via Lassallestraße/Reichsbrücke zur A22 zu fahren.

Sperrzeiten:

Karl Farkas-Gasse11.00 -16.00

Litfaßstraße ab Baumgasse bis Rennweg 15.25 -15.50

Rennweg ab Litfaßstraße bis Landstraßer Hauptstraße15.30 -16.00

Landstraßer Hauptstraße ab Rennweg bzw. Leberstraße und Schlachthausgasse 15.30 -16.05

Schlachthausgasse ab Landstraßer Hauptstraße bzw. Baumgasse15.30 - 16.05

Landstraßer Hauptstraße ab Schlachthausgasse bis Neulinggasse15.30 - 16.10

Landstraßer Hauptstraße ab Neulinggasse und Invalidenstraße15.35 -16.20

Invalidenstraße/Hintere Zollamtsstraße ab Ungargasse und Marxergasse 15.40 -16.25

Vordere Zollamtsstraße ab Marxergasse bzw. Ungargasse und Uraniastraße 15.40 -16.35

Franz Josefs-Kai ab Schottenring und Julius Raab Platz inklusive Brücken über Donaukanal 15.40 - 17.10

Ringstraße ab Julius Raab Platz bis Schwarzenbergplatz 15.40 - 17.00

Rossauer Lände ab Türkenstraße 15.45 -17.10

Ringstraße ab Schwarzenbergplatz bis Operngasse 15.50 -16.50

Ringstraße ab Operngasse bis Schottengasse 15.55 -17.20

Ringstraße ab Schottengasse bis Franz Josefs-Kai15.55 -17.15

Die angeführten Zeiten sind Richtzeiten und können sich je nach Anzahl der tatsächlich teilnehmenden Fahrzeuge und Personen, der Abfahrtszeit sowie der gewählten Geschwindigkeit ändern. Besonders die Endzeiten der Sperren sind grob angesetzt.

Weiterführende Links

Mehr Wienthemen

ÖAMTC Verkehrsauskunft

ÖAMTC App

ÖAMTC Maps

Wiener Linien