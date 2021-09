VCM - Die Laufstrecke/Straßensperren

Die Sperrzeiten als Grafik.

Die Laufbewerbe Vienna City Marathon und Staffel Marathon (42,195 km) sowie der Halbmarathon (21,097 km) starten am Sonntag, 12.09.2021, um 09:00 Uhr. Der Startbereich befindet sich auf derWagramer Straße zwischen Schüttaustraße und Erzherzog-Karl-Straße (auf beiden Richtungsfahrbahnen).

Die Laufstrecke zum VCM und Staffel Marathon

Wien 22., Wagramer Straße – Reichsbrücke – Lassallestraße – Praterstern – Hauptallee – Stadionallee – Schüttelstraße – Untere Donaustraße – Aspernbrücke – Stubenring – Parkring – Schubertring – Kärntner Ring – Opernring – Operngasse – Friedrichstraße – Linke Wienzeile – Margaretengürtel – Linke Wienzeile – Schlossallee – äußere Mariahilfer Straße – innere Mariahilfer Straße – Museumsplatz (entgegen der Richtungsfahrbahn) – Museumsplatz (Höhe Zufahrt Parkhaus – Fahrbahnwechsel in die Richtungsfahrbahn Museumstraße)– Museumstraße – Auerspergstraße – Landesgerichtsstraße – Universitätsstraße – Maria-Theresien-Straße – Liechtensteinstraße – Alserbachstraße – Friedensbrücke – Brigittenauer Lände – Obere Donaustraße – Untere Donaustraße – Aspernbrücke – Aspernbrückengasse – Praterstraße – Praterstern – Prater Hauptallee – Meiereistraße – Wende vor dem U-Bahntragwerk – Meiereistraße – Hauptallee – Lusthaus – Hauptallee – Stadionallee – Lusthausstraße – Rustenschacherallee – Sportklubstraße – Vivariumstraße – Franzensbrückenstraße (Richtungsfahrbahn zum Praterstern) – Franzensbrücke – Radetzkystraße – Radetzkyplatz – Radetzkystraße – Vordere Zollamtsstraße (Richtungsfahrbahn zum Donaukanal) – Höhe Marxergasse Wechsel in die Richtungsfahrbahn Heumarkt – Stubenbrücke – Weiskirchnerstraße – Parkring – Schubertring – Kärntner Ring – Opernring – Burgring – Dr.-Karl-Renner-Ring – Universitätsring (Ziel in Höhe Burgtheater).

Die Laufstrecke zum Halbmarathon

Wien 22., Wagramer Straße – Reichsbrücke – Lassallestraße – Praterstern – Hauptallee – Stadionallee – Schüttelstraße – Untere Donaustraße – Aspernbrücke – Stubenring – Parkring – Schubertring – Kärntner Ring – Opernring – Operngasse – Friedrichstraße – Linke Wienzeile – Schlossallee – äußere Mariahilfer Straße – innere Mariahilfer Straße – Museumsplatz– Bellariastraße – Dr.-Karl-Renner-Ring – Universitätsring (Ziel in Höhe Burgtheater).

Die Staffelübergabestellen für den heurigen Halbmarathon

• KM 15,5:Übergabe 1 / Schönbrunn

• KM 20,4:Übergabe 2 / Museumstraße(NEU)

• KM 30,8:Übergabe 3 / Stadionparkplatz

Sperrzeiten - Liste

Wagramer Straße – Reichsbrücke stadteinwärts ab Schüttaustraße, ab 04:00 Uhr

Wagramer Straße – Reichsbrücke, Startbereich (Erzherzog-Karl-Straße – Schüttaustraße und Reichsbrücke Höhe Handelskai), von 06:30 bis 11:00 Uhr

A22, Ausfahrten Donaucity und Reichsbrücke stadteinwärts, von 04:00 bis 11:20 Uhr

A22, Ausfahrten Kagran und B8, von 06:30 bis 10:25 Uhr

Lassallestraße, zwischen Handelskai und Praterstern, von 08:00 bis 11:10 Uhr

Praterstern, von 08:00 bis 13:40 Uhr

Praterstraße, gesamter Verlauf, von 08:00 bis 13:45 Uhr

Aspernbrückengasse – Aspernbrücke, von 08:00 bis 13:45 Uhr

Franzensbrückenstraße, zwischen Praterstern und Untere Donaustraße, von 08:00 bis 13:45 Uhr

Ringstraße, zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse, von 07:30 bis 16:30 Uhr

Ringstraße, zwischen Operngasse und Stadiongasse, von 06:30 bis 17:45 Uhr

Ringstraße, zwischen Stadiongasse und Schottengasse, zwischen Freitag, 10.09., 20:00 Uhr und Sonntag, 12.09., 20:00 Uhr

Operngasse – Linke Wienzeile, zwischen Ringstraße und Gürtel, von 09:00 bis 12:15 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Gürtel und Winckelmannstraße, von 09:00 bis 12:40 Uhr

Linke Wienzeile, zwischen Gürtel und Schloßallee, von 09:00 bis 13:10 Uhr

Äußere Mariahilfer Straße (15.Bezirk), zwischen Schloßallee und Gürtel, von 09:15 bis 13:15 Uhr

Innere Mariahilfer Straße (6./7. Bezirk), zwischen Gürtel und Getreidemarkt, von 09:15 bis 13:00 Uhr

Liechtensteinstraße, zwischen Ringstraße und Alserbachstraße, von 08:45 bis 13:40 Uhr

Spittelauer Lände, ab Alserbachstraße, von 08:45 bis 13:30 Uhr

Obere Donaustraße – Brigittenauer Lände, zwischen Augartenbrücke und Friedensbrücke, von 09:00 bis 13:40 Uhr

Untere Donaustraße – Obere Donaustraße, zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke, von 09:30 und 13:40 Uhr

Untere Donaustraße, zwischen Franzensbrücke und Aspernbrücke, von 08:00 und 11:00 Uhr

A23, Abfahrt Knoten Prater, stadteinwärts, von 08:00 und 15:30 Uhr

A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Knoten Prater, von 08:00 bis 15:30 Uhr

A4 – Schüttelstraße, stadteinwärts, ab Stadionbrücke, von 08:00 bis 15:30 Uhr

Schüttelstraße, zwischen Stadionbrücke und Franzensbrücke, von 08:00 bis 15:30 Uhr

Stadionbrücke, Richtung 3. Bezirk, von 08:00 bis 11:00 Uhr

Vordere Zollamtsstraße, Richtung Donaukanal, von 10:15 bis 15:40 Uhr

Radetzkystraße, gesamter Verlauf, von 10:15 bis 15:40 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Schwarzenbergplatz und Mariahilfer Straße, von 08:45 bis 14:00 Uhr

2er-Linie, Richtung 9. Bezirk, zwischen Mariahilfer Straße und Universitätsstraße, von 09:15 bis 14:00 Uhr

2er-Linie, Richtung 6. Bezirk, zwischen Neustiftgasse und Linke Wienzeile, von 08:15 bis 14:00 Uhr

Währinger Straße, Richtung 1. Bezirk, zwischen Maria-Theresien-Straße und Straße des 8. Mai, von 08:45 bis 14:00 Uhr

Innerer Gürtel, Richtung Westbahnhof, zwischen Schönbrunner Straße und Mariahilfer Straße, von 09:00 bis 12:25 Uhr

Äußerer Gürtel, Richtung Südbahnhof, zwischen Felberstraße und Schönbrunner Straße, von 09:00 bis 12:30 Uhr

Franz-Josefs-Kai, ab Salztorbrücke, von 08:45 bis 11:00 Uhr

Roßauer Lände, ab Türkenstraße, von 08:45 bis 11:00 Uhr

