Die U2-Vorarbeiten direkt unter der U4-Station Pilgramgasse, für die eine Sperre der Station erforderlich war, sind so gut wie abgeschlossen. Zeitgleich mit der U4-Sanierung wurde die zukünftige U2xU4-Knotenstation fit für den Öffi-Ausbau gemacht. Die U4 wird Ende Jänner 2020 wieder planmäßig in beiden Richtungen in der Station Pilgramgasse halten.

Bei der U4-Station Pilgramgasse treffen zwei Projekte aufeinander: Die Verlängerung der U-Bahn-Linie U2 und die Modernisierung der U4.

Ein Ausweichen ist bei den nächstgelegenen Stationen der U4 sowie mit den Buslinien (12A, 13A, 14A, 57A, 59A) in der unmittelbaren Umgebung möglich.

Die Buslinien 13A und 14A sind während der Sperre der U4-Station Pilgramgasse in einem noch dichteren Intervall unterwegs.

