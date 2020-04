Wegen der Coronakrise wurden temporäre Begegnungszonen geschaffen.

Begegnungszonen

1020: Alliiertenstraße und Pazmanitengasee

1030: Landstraße, Rechte Bahngasse

1040/1050: Kettenbrückengasse, Große Neugasse, Schaumburgergasse von Wiedner Hauptstraße bis Rainergasse, Waltergasse und Graf-Starhemberg-Gasse von Waltergasse bis Südtiroler Platz

1070: Kandlgasse und Hermanngasse jeweils von Seidengasse bis Burggasse

1070: Zollergasse von Mariahilfer Straße bis Lindengasse

1070: Hermanngasse von Ahornergasse bis Ahornergasse

1080: Florianigasse von Zweierlinie bis Skodagasse

1090: Sobieskigasse von Sechsschimmelgasse bis Währinger Gürtel

1100: Fernkorngasse vons Raxstraße bis Quellenstraße und von Pernerstorfergasse bis Hasengasse

1150: Meiselstraße von Reinlgasse bis Johnstraße

1160: Hasnerstraße

1170: Kalvarienberggasse von Hernalser Hauptstraße (Elterleinplatz) bis Antonigasse

1180: Schopenhauerstraße

Hier sind teils nicht die gesamte Straße, sondern nur Abschnitte geöffnet. Dadurch sollen Fußgänger mehr Platz haben, um sich trotz Ausgangsbeschränkungen die Beine auch in jenen Wohngebieten, wo wenig Grünraum verfügbar ist, vertreten zu können. Die fixierten Begegnungszonen sind vorerst bis Anfang Mai befristet.

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen in den betreffenden Straßenzügen ist weiter erlaubt, geparkt (also länger als für 10 Minuten oder die Dauer einer Ladetätigkeit abgestellt)werden darf in Begegnungszonen jedoch nur auf gekennzeichneten Stellplätzen.

Links:

Verkehrsmeldungen in Wien

Mehr Wienthemen

ÖAMTC-Verkehrsauskunft

ÖAMTC-App

ÖAMTC-Maps

Infos Stadt Wien