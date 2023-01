Störaktionen von Klimaaktivisten geplant

Klimaaktivist:innen rund um die Organisation "Letzte Generation" planen für kommende Woche "eine Welle" an Störaktionen in Wien. Schwerpunkt der Aktionen wird vor allem Festkleben an diversen Fahrbahnen sein, um den Verkehr lahm zu legen.

Der Club befürchtet, dass besonders neuralgische Punkte - wie Gürtel, Praterstern, Ring und Franz-Josefs-Kai, Zweierlinie, Westaus- und -einfahrt - betroffen sein können. Aber auch jede andere Straße kann Ziel dieser Aktionen sein.

Empfehlung: Autofahrende sollten sich unbedingt vor Fahrtbeginn informieren. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie bei den Links.

