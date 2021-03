S-Bahn-Station Matzleinsdorfer Platz gesperrt

Die Wiener S-Bahn-Haltestelle Matzleinsdorfer Platz wurde gesperrt. Grund dafür sind umfassende Sanierungsarbeiten, die bis 19. April 2022 dauern. Alle Züge fahren in diesem Zeitraum durch. In den Osterferien gibt es zusätzliche Auswirkungen auf den Fahrplan aufgrund von Gleislegungen in dem Bereich.

Fahrgäste können zwischen Wien Meidling und Wien Matzleinsdorfer Platz die Badner Bahn bzw. zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Matzleinsdorfer Platz die Straßenbahn-Linie 18 benutzen. Noch ein wichtiger Hinweis: S-Bahnen der Linie S1 von bzw. nach Gänserndorf starten bzw. enden während dieser Sperre werktags in Wien Praterstern.

Während der Osterferien (ab Samstag, 3. April, 01.20 Uhr, bis Dienstag, 6. April, 03.00 Uhr) kommt es im Bereich der Haltestelle Matzleinsdorfer Platz zu neuen Gleislegungen, die zu starken Auswirkungen auf den Fahrplan für den Nah- und Regionalverkehr der Südstrecke führen: S-Bahnen von Wiener Neustadt nach Floridsdorf enden bzw. starten während dieser Zeit in Wien Meidling.

