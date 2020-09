"Rock den Ring" - E-Mobility Parade 2020

Die mittlerweile dritte E-Mobility Parade zieht am 13. September 2020 zwischen 15 und 17 Uhr ihre Runden um den Ring. Der Clou: alle TeilnehmerInnen fahren beim Weltrekordversuch entgegen der Fahrtrichtung. Ganz nach dem Motto „mit Strom gegen den Strom“ wollen so hunderte ElektromobilfahrerInnen ein Zeichen für umweltfreundliche und emissionsfreie Mobilität setzen. Aber auch hier gilt safety first: Es werden nach der COVID-19-Verordnung der Bundesregierung alle Vorgaben eingehalten und die Präventionsmaßnahmen direkt vor Ort umgesetzt.

Direkt im Anschluss an die E-Mobility Parade erfolgt um 17 Uhr eine Aufstellung aller E-Fahrzeuge am Heldenplatz, Bühnenprogramm inklusive. Neben weiteren Speakern haben u.a. auch Bundesministerin Eleonore Gewessler sowie ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold ihren Besuch angekündigt.