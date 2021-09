Ring am Dienstagabend gesperrt

Am 21.09.2021, findet der "Erste Bank Vienna Night Run" in der Wiener Innenstadt statt.

Sammelort: ab 19.50 Uhr in Wien 1., Universitätsring beim Burgtheater (exkl. Ringstraße)

Start: Universitätsring in Höhe Rathausplatz/Burgtheater

Ziel: Dr.-Karl-Renner-Ring in Höhe Rathausplatz (verlängerte Stadiongasse)

Strecke: Universitätsring – Schottenring – Franz-Josefs-Kai – Stubenring – Parkring – Schubertring – Kärntner Ring – Opernring – Burgring – Dr.-Karl-Renner-Ring

Teilnehmer: ca. 8000 Personen

Ende: ca. 22.00 Uhr

Gestartet wird ab 20:15 Uhr in fünf Startblöcken. Der letzte Block startet um 21:10 Uhr. Zieleinlauf ist beim Rathaus. Hier zur Strecke.

Startzeiten

20.14 Uhr Handbiker

20.15 Uhr Hauptbewerb Block A

20.25 Uhr Hauptbewerb Block B

20.55 Uhr Hauptbewerb Block C

21.00 Uhr Hauptbewerb Block D

21.05 Uhr Hauptbewerb Block E Personen mit besonderen Bedürfnissen (mit Begleitpersonen)

21.10 Uhr Nordic Walking

Verkehrsmaßnahmen

Temporäre Sperre der Ringstraße und des Franz-Josefs-Kais von 19.50 Uhr bis ca. 22.30 Uhr. Weiters kommt es auf allen angrenzenden Straßenzügen zu Verkehrsbehinderungen. Durch das zeitversetzte Starten der einzelnen Bewerbe wird es je nach Rennverlauf möglich sein, die Ringstraße in den u.a. Bereichen zu queren, um die Innenstadt zu erreichen bzw. zu verlassen.

Schleusen:

Ring – Kärntner Straße

Ring – Operngasse

Ring – Schottengasse

Ring – Wipplingerstraße

Franz-Josefs-Kai – Salztorbrücke

Franz-Josefs-Kai - Marienbrücke

Franz-Josefs-Kai – Schwedenbrücke

Ring – Wollzeile

Ring – Johannesgasse

Ring - Schwarzenbergplatz

Verzögerungen einplanen

Untere und Obere Donaustraße

Praterstraße

Roßauer Lände

Rennweg

Prinz-Eugen-Straße

Wiedner Hauptstraße

Rechte Wienzeile

Burggasse

Währinger Straße

Links