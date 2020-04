Neues von den Wiener Öffis

Zwischen 4. und 11. April wird die U-bahnlinie U6 zwischen Erlaaer Straße und Siebenhirten kurz geführt. Der Ersatzbus U6E wird unterwegs sein.

Ab Samstag, 4. April (Betriebsbeginn), können Fahrgäste auf den Ersatzbus U6E zwischen Erlaaer Straße und Siebenhirten umsteigen. Die provisorischen Haltestellen sind in Fahrtrichtung Siebenhirten von der U6-Station Erlaaer Straße in der Canavalegasse (vor der Erlaaer Straße) bei der Station Perfektastraße in der Lemböckgasse (nach der Perfektastraße) und die End- und Anfangstation bei Siebenhirten befindet sich in der Basler Gasse 86 (vor der Lemböckgasse).

Jeder U6-Zug künftig nach Siebenhirten

