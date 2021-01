Neue Fahrpläne der Wiener Linien

Ab 9. Jänner wird es an Samstagen zwischen Betriebsbeginn und 6:00 Uhr früh sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen Betriebsbeginn und 7:00 Uhr bzw. von 9:00 bis 10:00 Uhr Fahrplanänderungen geben.

Die U-Bahnen werden an Samstagen in dieser einen Stunde im 10-Minuten-Intervall statt wie bisher im 7,5-Minuten-Intervall unterwegs sein. Dasselbe wird auch für Sonntag von 5:00 bis 7:00 Uhr gelten. An den Sonn- bzw. Feiertagvormittagen (9:00 bis 10:00 Uhr) wird das Intervall von bisher 5 auf 7,5 Minuten wechseln.

Bei den Straßenbahnen wird das Intervall an Samstagen (5:00 bis 6:00 Uhr) sowie Sonn- und Feiertagsfrüh (5:00 – 7:00 Uhr) von 15 auf 20 Minuten geändert. Sonn- und Feiertagvormittag (9:00 bis 10:00 Uhr) werden die Straßenbahnen dann statt alle 10 Minuten alle 15 Minuten unterwegs sein.

Angepasst werden müssen in diesem Zusammenhang auch diverse Anschlussbusse (von 15 auf 20-Minuten-Intervalle). Siehe Fahrpläne Wiener Linien.

