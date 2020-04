Kurzparkzonen in Wien wieder in Kraft

Seit 27. April ist das Parken in Wien wieder kostenpflichtig. Mit dem Inkrafttreten der Kurzparkzonen ist auch das Angebot für vergünstigte Stellplätze in den Garagen ausgelaufen. Zusätzlich 30.000 Plätze standen bei teilnehmenden Garagenbetreibern mit gedeckelten Tarifen für fünf Euro pro Tag zur Verfügung. Seit 27. April gelten in diesen Garagen wieder die regulären Tarife.

