„Immer für Sie da, egal womit Sie unterwegs sind“

Eine gelbe ÖAMTC-Tram, unterwegs im Netz der Wiener Linien. Was auf den ersten Blick verwundert, erklärt sich beim Zweiten ganz von selbst, denn der ÖAMTC ist schon längst für alle mobilen Menschen da. Egal ob für Fahrradbegeisterte, Mopedfahrende, Menschen, die mit dem Roller unterwegs sind oder jene, die zu Fuß gehen und öffentliche Verkehrsmittel nutzen. „Wir begleiten unsere Mitglieder als Partner im Alltag und Helfer in der Not“, erklärt Ernst Kloboucnik, Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Dass der ÖAMTC ein Mobilitätsclub für alle Verkehrsteilnehmer:innen ist, unterstreicht auch die wachsende Anzahl an Mitgliedern. „Selbst in Wien haben wir, trotz weniger Kfz-Neuzulassungen im Vorjahr, mehr Mitglieder als jemals zuvor“, freut sich Ernst Kloboucnik.

Laufend neue Leistungen für unsere Mitglieder

Der Mobilitätsclub setzt den konsequenten Ausbau seines Leistungsangebots fort: So bietet etwa die ÖAMTC App einen multimodalen Routenplaner und Verkehrsinfos für sämtliche Mobilitätsformen.

Bereits seit 2018 ist easy way, die E-Moped-Flotte des ÖAMTC, ein Highlight im bunten Mobilitätsmix der Bundeshauptstadt. 300 E-Mopeds stehen in Wien zum Sharing bereit. Auch in die Fahrrad- sowie in die Lade-Infrastruktur für E-Autos wird aktiv investiert. Dazu kommen laufend neue und innovative Dienstleistungen an den Stützpunkten, wie etwa Akku-Überprüfungen für E-Bikes und E-Autos.

Nulltarif bis zum Jahresende und ein großes Gewinnspiel

Bis Jahresende bietet der Club eine weitere Aktion: Wer jetzt für 2022 Mitglied wird, genießt auch gleich den vollen Schutz bis zum Jahresende 2021 - zum Nulltarif. Außerdem kann jeder beim großen ÖAMTC-Online-Gewinnspiel ein Jahresticket für die Wiener Linien im Wert von 365 Euro sowie einen Gutschein für die Nutzung der ÖAMTC easy way E-Mopeds - ebenso im Wert von 365 Euro, gewinnen!

Wie? Einfach die ÖAMTC-Straßenbahn fotografieren, auf Facebook oder Instagram posten und den ÖAMTC via @oeamtc und #Gewinnspiel verlinken. Teilnahmebedingungen