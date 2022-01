"Grüne Welle Wien"-App im Pilotbetrieb

Gemeinsam mit einem Vertreter der Magistratsabteilung 33 konnten sich die Verkehrsexperten des ÖAMTC selbst von der Funktionalität der App überzeugen: Auf einer Testfahrt wurde sie auf allen bis dato enthaltenen Straßenzügen ausprobiert. Et voilà: Die Vorhersage der nächsten Ampelphase durch die App funktioniert an den meisten Kreuzungen zuverlässig und korrekt. Auch Ampeln für unterschiedliche Fahrtrichtungen (z.B. Linksabbiegen) werden entsprechend berücksichtigt. Kommt man an eine rote Ampel, wird die verbleibende Wartezeit als Countdown angezeigt. Eine zusätzlich aktivierbare Sprachausgabe vermindert das Ablenkungspotenzial und ist daher ein essenzielles Feature – nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kann man sich also ausreichend auf den Verkehr konzentrieren.

Lediglich einzelne Ampeln der enthaltenen Straßenzüge werden aktuell noch nicht berücksichtigt bzw. teilweise falsch prognostiziert. Dieser Umstand betrifft vor allem jene Ampel-Anlagen, bei denen eine spontane Beeinflussung stattfindet – etwa durch öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und Straßenbahn oder durch Fußgänger. Zudem fällt es einem als App-Benutzender bei dichtem Verkehr schwer, die Geschwindigkeitsempfehlungen der App zu befolgen.

Fazit und geplante Weiterentwicklung

"Die Wiener Grüne-Welle-App ist ein erster Schritt in Richtung intelligente Ampelschaltungen und mehr Effizienz im Verkehrsablauf", zieht Verkehrsexperte Matthias Nagler vom ÖAMTC Bilanz.

Die Stadt Wien betont, dass es sich bei der App aktuell um eine Pilotversion handelt. Die "Grüne Welle Wien"-App soll laufend weiterentwickelt werden. Geplant sind u. a. die Ausdehnung auf weitere Straßenzüge, die Koppelung mit Navigationssoftware und die Möglichkeit einer konkreten Beeinflussung der Ampelphasen je nach Verkehrsaufkommen (Stichwort: Intelligente Ampelschaltungen).

Aus Sicht des ÖAMTC hat die App durchaus Potenzial – vor allem mit der genannten Option, Ampelschaltungen sinnvoll beeinflussen zu können. Sollte diese geplante Funktion erfolgreich implementiert werden können, würde der langjährigen Forderung des Clubs nach intelligentem Verkehrs- und Ampelmanagement Rechnung getragen werden.