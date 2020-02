Großbaustelle Heiligenstädter Hangbrücke

Bis 10. Februar 2020, 04:00 Uhr, werden Vorbereitungs- und Sicherungsarbeiten an der Hangbrücke, der Verbindung Nußdorf - Kahlenbergerdorf - Klosterneuburg (B14) - durchgeführt. So werden etwa Schutzwände und -netze aufgestellt. Dafür ist auf der Heiligenstädter Straße eine Spur in Richtung Klosterneuburg gesperrt. Rechnen Sie zeitweise mit Verzögerungen und Wartezeiten.

Im März finden erste Instandsetzungsarbeiten statt, die den Verkehr auf der Brücke aber nicht beeinträchtigen werden.

Ab 30. April sollen die Arbeiten beginnen, die Verkehrsmaßnahmen nach sich ziehen werden.

Infos der Stadt Wien.

