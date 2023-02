Fahrbahnblockaden wegen Klimaaktionen

Die "Klebeaktionen" der Klimaschützer wurden am Freitag, 24. Februar, für diese Woche beendet. Für kommende Woche (ab Montag, 27. Februar) sind weitere Aktionen nicht ausgeschlossen.

Empfehlung: Autofahrende sollten sich unbedingt vor Fahrtbeginn informieren. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie bei den Links.

Großdemo am 3. März geplant

Am 3. März geht die Klimabewegung "Fridays For Future" weltweit auf die Straße. Auch in Österreich soll für das Klima gestreikt werden - und zwar in Wien und sieben weiteren Städten.

