Einschränkungen U6 zu Pfingsten

Zweiter Zugang für U6-Station Erlaaer Straße

Die U6-Station Erlaaer Straße wird künftig von zwei Seiten zugänglich sein. Ab Schulbeginn 2021 wird es neben dem derzeitigen Zugang über die Erlaaer Straße einen zweiten Aufgang im Bereich „In der Wiesen“ geben.

Einschränkungen am Pfingstwochenende

Die Station Erlaaer Straße wird in mehreren Bauphasen ab Ende Mai erweitert. Die Bahnsteige erhalten jeweils zusätzlich einen Stiegenaufgang und einen Aufzug. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Bahnsteige vollständig überdacht. In einer ersten Bauphase finden bis einschließlich Montag, 1. Juni Arbeiten am Bahnsteig Richtung Siebenhirten statt. Gearbeitet wird im laufenden Betrieb, heißt für Fahrgäste steht nur ein Bahnsteig für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Zwischen Alterlaa und Siebenhirten werden deshalb am verlängerten Pfingstwochenende alle Züge im Gleiswechselbetrieb fahren. Die Züge werden in den Stationen Erlaaer Straße und Perfektastraße in beiden Fahrtrichtungen nur am Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Floridsdorf) halten, was für längere Intervalle sorgen wird. An diesen drei Tagen wird nur jeder dritte Zug nach Siebenhirten fahren. Die zweite Bauphase wird zwischen Mitte Oktober 2020 und Ende März 2021, die dritte zwischen April und August 2021 stattfinden.

