Digitale Beratungsservices bequem von daheim nützen

Im Lockdown und darüber hinaus – die digitalen Beratungsservices des ÖAMTC sind gefragt. Ob umfassende Rechtshilfe, die Auswahl des richtigen Kindersitzes oder kompetente Versicherungsberatung mit digitaler Abschlussoption: Der größte Mobilitätsclub Österreichs bietet innovative Beratungsangebote zum Nulltarif, um Mitgliedern ihren Alltag ein Stück weit zu erleichtern.



Online-Rechtsberatung

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben Mitglieder nun die Möglichkeit, sich auch digital per Videokonferenz von ÖAMTC-Juristen beraten und helfen zu lassen. Der Benefit: eine kompetente Beratung von Rechtsexperten am Smartphone, Tablet oder PC, bei der das Gespräch nichts an Vertraulichkeit und persönlicher Atmosphäre einbüßt und das Mitglieder zeitsparend und komfortabel von zu Hause aus führen kann. Während man einem Juristen/einer Juristin des ÖAMTC virtuell gegenübersitzt, wird man zum jeweiligen rechtlichen Anliegen rund um Auto, Verkehr, Reise oder Freizeit live beraten und kann dabei auch etwaige Unterlagen gemeinsam durchgehen.

„Es freut uns sehr, dass die Online-Rechtsberatung bereits jetzt so gut angenommen wird. Wir sehen deutlich, dass der Bedarf und das Interesse an unserem neuen digitalen Service mehr als vorhanden sind. Von Mitgliedern haben wir nach unseren bisherigen Online-Beratungsgesprächen äußerst positive Rückmeldungen bekommen“, so Nikolaus Authried, Leiter der ÖAMTC-Rechtsberatung für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Zur Terminbuchung klicken Sie hier: Termin vereinbaren



Online-Kindersitzberatung

Ein geeignetes Kinderrückhaltesystem, wie es in der Fachsprache heißt, bewahrt das Kind schon bei leichten Unfällen vor Verletzungen. Der passende, altersgerechte Kindersitz ist ein Muss für die Sicherheit des Kindes im Auto. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland können Mitglieder auch das Serviceangebot der Online-Kindersitzberatung in Anspruch nehmen: Kompetente ÖAMTC-Experten stehen in einer persönlichen Videokonferenz für eine individuelle Beratung sowie Fragen zur Verfügung und unterstützen Mitglieder dabei, den richtigen Kindersitz für ihren Nachwuchs auszuwählen – unabhängig von den durch den Club getesteten Rückhaltesystemen. Sie erklären in einem Online-Gespräch, wie das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen Kind, Sitz und Auto funktioniert und welche Rolle Gewicht und Größe der jungen Beifahrer für die Wahl eines sicheren Kindersitzes spielen.

Fragen im Website-Formular beantworten, digitalen Beratungstermin fixieren und Einladung zum Videochat erhalten. Direkt Termin vereinbaren

Digitalisierte Versicherungsberatung

Telefonische Beratung – digitaler Abschluss. So ist es Mitgliedern möglich, für sie wichtige Versicherungen auch von zu Hause aus abzuschließen. Die Versicherungsexpertin/der Versicherungsexperte des ÖAMTC berät das Mitglied in gewohnter Qualität am Telefon, danach wird entweder das Versicherungsangebot oder auf Wunsch gleich der entsprechende Versicherungsantrag übermittelt: Wahlweise per E-Mail oder SMS erhält man einen sicheren Link zum Antrag, den man infolge am Smartphone, Tablet oder Laptop digital signieren kann. Die Experten des ÖAMTC-Versicherungsservice navigieren Mitglieder dabei selbstverständlich durch den gesamten Prozess. Im Anschluss an die getätigte Unterschrift werden die Bestätigung sowie weitere notwendige Unterlagen auf digitalem Weg an das Mitglied übermittelt. Direkt zu Ihrem Beratungsgespräch