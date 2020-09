Der ÖAMTC bei der BabyExpo

Vom Kindersitz bis zum Kinderwagen, von Bekleidung bis zu Möbeln, alle Bereiche sind bei der Baby Expo abgedeckt. Fachkundige Beratung aus erster Hand, Top-Neuheiten und Messeangebote laden vom 11. bis 13. September 2020 erstmals im Freien, direkt vor das Palais Schwarzenberg, ein. Bei dieser "größten Messe für die Kleinsten" befindet sich auch der ÖAMTC unter den Ausstellern. Beim Stand des Mobilitätsclubs erhalten Sie alle Infos rund um die richtige Kindersicherung im Auto. Am Messestand 101 können Sie nicht nur die neuesten Kindersitze ausprobieren, die Mitarbeiter geben auch Tipps und Infos rund um die richtige Handhabe und den korrekten Einbau. Außerdem erhalten alle Besucher einen 10% Gutschein, der bis 30. 3. 2021 beim Kauf eines Kindersitzes an den ÖAMTC-Stützpunkten in Wien, Niederösterreich und Burgenland eingelöst werden kann. Der ÖAMTC freut sich auf Ihren Messebesuch!