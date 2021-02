Demos am Samstag möglich

Am Samstag kann es wegen mehrerer Veranstaltungen im Innenstadtbereich zu Behinderungen kommen. Vor allem in den Nachmittagsstunden ist auf Ring, Zweierlinie (Vebindung Donaukanal-Schwarzenbergplatz-Karlsplatz-Museumsplatz-Votivkirche-Donaukanal) sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt (etwa Roßauer Lände, Rennweg, Rechte Wienzeile, Burggasse usw.) mit Umleitungen, Anhaltungen und Sperren zu rechnen. Auch bei den Wiener Linien kann es zu Kurzführungen und Umleitungen kommen.

"Corona und seine Folgen"

Treffpunkt: ca. 13.00 Uhr in Wien 1., Maria Theresien-Platz/Heldenplatz

ca. 13.00 Uhr in Wien 1., Maria Theresien-Platz/Heldenplatz Abmarsch: ca. 15.00 Uhr

ca. 15.00 Uhr Route: Ringstraße – Franz Josefs-Kai – Ringstraße – Heldenplatz

Ringstraße – Franz Josefs-Kai – Ringstraße – Heldenplatz Teilnehmer: 5.000 bis 6.000 Personen

5.000 bis 6.000 Personen Ende: ca. 19.00 Uhr

"Wirtschaftliche Folgen durch Corona"

Treffpunkt: ca. 10.00 Uhr in Wien 1., Maria Theresien-Platz/Heldenplatz

ca. 10.00 Uhr in Wien 1., Maria Theresien-Platz/Heldenplatz Abmarsch: genaue Zeit ist nicht bekannt

genaue Zeit ist nicht bekannt Route: Ringstraße – Franz Josefs-Kai – Ringstraße - Heldenplatz

Ringstraße – Franz Josefs-Kai – Ringstraße - Heldenplatz Teilnehmer: ca. 1.500 Personen

ca. 1.500 Personen Ende: ca. 19.00 Uhr

„Kurzmussweg“

Treffpunkt: Wien 14., Parkplatz der Raststation Auhof

Wien 14., Parkplatz der Raststation Auhof Abfahrt: ca. 14.45 Uhr

ca. 14.45 Uhr Route: B1 bis Urania – B227 bis Rotundenbrücke – Rotundenbrücke – B227 bis Franzensbrücke – B8 bis Praterstern – Zwischenkundgebung (Sammelplatz) – ohne Ausstieg am Praterstern in Form von Runden-Fahren und/oder Stehenbleiben zum Sammeln – B8 bis City Gate – B229 bis Kreuzung mit B7 – B7 bis Floridsdorfer Brücke – Floridsdorfer Brücke – B226 – B221 bis Stadionbrücke – B227 bis Rossauer Brücke – Türkenstraße – Hörlgasse – Straße des 8. Mai – Universitätsstraße – Landesgerichtsstraße – Auerspergstraße – Getreidemarkt – Karlsplatz – B1 bis zum Ausgangspunkt. Diese Route wird bis zum Ende der Versammlungszeit wiederholt!

B1 bis Urania – B227 bis Rotundenbrücke – Rotundenbrücke – B227 bis Franzensbrücke – B8 bis Praterstern – Zwischenkundgebung (Sammelplatz) – ohne Ausstieg am Praterstern in Form von Runden-Fahren und/oder Stehenbleiben zum Sammeln – B8 bis City Gate – B229 bis Kreuzung mit B7 – B7 bis Floridsdorfer Brücke – Floridsdorfer Brücke – B226 – B221 bis Stadionbrücke – B227 bis Rossauer Brücke – Türkenstraße – Hörlgasse – Straße des 8. Mai – Universitätsstraße – Landesgerichtsstraße – Auerspergstraße – Getreidemarkt – Karlsplatz – B1 bis zum Ausgangspunkt. Diese Route wird bis zum Ende der Versammlungszeit wiederholt! Teilnehmer: ca. 200 Fahrzeuge

ca. 200 Fahrzeuge Ende: ca. 20.15 Uhr

„Kurdendemo“