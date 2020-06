Demo am Freitag

DEMO – "Umweltfreundliche Mobilität" am 19. Juni 2020

Sammelort: ab 13:30 Uhr Wien 22., Maria-Tusch-Straße (Seestadt Aspern)

Abfahrt: ca. 14:30 Uhr

Teilnehmer: ca. 100

Ende: ca. 20:00 Uhr

Route

An den alten Schanzen – Hausfeldstraße – Löschniggasse - Aspernstraße – Wonkaplatz – Radweg entlang der U Bahn – Radweg Langobardenstraße – Hardeggasse – Mühlgrundweg – Weg unter Südosttangente – Kaisermühlenstraße – Radüberfahrt A22 – Neue Donau – Donauinsel - Radweg bis Unterführung Praterbrücke –Radweg parallel A23 – Prater Hauptallee – Arenawiese – Wittelsbachstraße – Rotundenbrücke – Rasumofskygasse – Marxergasse – Markthallenbrücke – Hintere Zollamtsstraße – Radetzkystraße – Zwischenkundgebung vor Verkehrsministerium – Hintere Zollamtsstraße – Invalidenstraße – Große Ungarbrücke – Am Heumarkt – Schwarzenbergplatz – Brucknerstraße – Resselpark – Canovagasse – Bösendorferstraße – Akademiestraße – Kärntner Ring – Kärntner Straße – Philharmonikerstraße – Albertinaplatz – Tegetthoffstraße – Neuer Markt – Plankengasse – Dorotheergasse – Stallburggasse – Habsburgergasse – Reitschulgasse – Michaelerplatz – In der Burg – Löwelstraße – Ballhausplatz (Zwischenkundgebung) – Josef Meinrad Platz – Universitätsring – Rathausplatz (Schlusskundgebung mit AktivistInnen von Fridays for Future).

Verkehrsmaßnahmen

Temporäre Sperren und Ableitungen auf der Fahrroute selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen. Die Straßensperren werden für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.

Staus und Verzögerungen möglich

Vor allem im innerstädtischen Bereich (1. und 3. Bezirk) - Ring, Zweierlinie - sind Verzögerungen einzuplanen.

