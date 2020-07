Dauerhafte und temporäre "coole Straßen"

Vier dauerhafte "Coole Straßen Plus"

In den derzeitigen vier dauerhaft umgestalteten "Coolen Straßen Plus" sorgen Baumpflanzungen und Wasserelemente für angenehmere Temperaturen. Sie sind verkehrsberuhigt, im Gegensatz zu den temporären Coolen Straßen gilt aber kein Fahr-, Halte- und Parkverbot. 16 weitere "Coole Straßen Plus" sollen im Jahr 2021 folgen.

Standorte

1040: Phorusgasse zwischen Leibenfrostgasse und Wiedner Hauptstraße

1140: Goldschlagstraße zwischen Matznergasse und Missindorfstraße

1150: Pelzgasse zwischen Felberstraße und Goldschlagstraße

1210: Franklinstraße zwischen Rechte Nordbahngasse und Franklinstraße 28

Alle Infos dazu finden Sie HIER.

18 temporäre "Coole Straßen"

Bis 20. September 2020 sind in ganz Wien 18 temporäre "Coole Straßen" eingerichtet. Für Autos gilt in den "Coolen Straßen" ein Fahr-, Halte- und Parkverbot.

Alle Infos dazu finden Sie HIER.

Weiterführende Links