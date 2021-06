Die Sommersaison steht vor der Tür und damit auch die Frage, wie die schönsten Tage im Jahr verbracht werden wollen. Gerade das Campen erlebt als flexibles, naturverbundenes Reisen einen großen Aufschwung. Vor allem in diesen schwierigen Zeiten spricht diese Art von Urlaub viele an.

Der Österreichische Camping Club steht seinen Mitgliedern seit genau 70 Jahren mit Informationen, Tipps und Unterstützung in allen Fragen rund um das Thema Campen zur Verfügung. Und anlässlich dieses Jubiläums wurde mit dem ÖAMTC eine Kooperation vereinbart, die sich sowohl an Camping-Neulinge als auch an erfahrene Camper wendet.

Camping-Infotag am 7. Juni 2021 im ÖAMTC Cityshop Schubertring: In der Zeit von 8 bis 18 Uhr stehen Ihnen die Mitarbeiter des ÖCC sowie das Team des ÖAMTC Cityshop Schubertring für all Ihre Fragen zur schönsten Zeit im Jahr zur Verfügung. Viele Tipps zum Campen, ein neues, gut ausgewähltes Camping-Sortiment, das kostenlose ÖCC Reise-Infoset und vieles mehr erwarten Sie am 7. Juni.

Erreichbar ist der ÖAMTC Cityshop Schubertring mit der U4 (Station Stadtpark) oder mit dem Kfz – inklusive 1 Stunde gratis parken in der angrenzenden Wipark Beethovengarage.