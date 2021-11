Behinderungen wegen Demos am Samstag

Am Samstag, 6. November, kann es in den Wiener Innenbezirken abhängig von den Teilnehmerzahlen zu Behinderungen und Sperren wegen zweier Demos ("Nein zu 3G am Arbeitsplatz") kommen.

Route 1 ab 10:00 Uhr

Schillerplatz – Nibelungengasse – Operngasse – Linke Wienzeile – Steggasse – Hamburgerstraße – Rechte Wienzeile – Naschmarkt (Höhe Schleifmühlgase) – Linke Wienzeile – Magdalenenstraße – Kaunitzgasse – Corneliusgasse – Amerlingstraße – Bundesländerplatz – Mariahilfer Straße – Christian Broda-Platz – Mariahilfer Straße – Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Operngasse – Margaretenstraße – Paulanergasse – Favoritenstraße – Wiedner Hauptstraße – Karlsplatz - Resselpark

Route 2 ab 14:40 Uhr

Resselpark – Lothringerstraße – Johannesgasse – Am Heumarkt – Invalidenstraße – Marxergasse – Landstraßer Hauptstraße – Rochusmarkt – Landstraße Hauptstraße – Weiskirchnerstraße – Doktor-Karl-Lueger-Platz – Wollzeile – Rotenturmstraße – Stephansplatz – Kärntner Straße – Herbert-von-Karajan-Platz – Kärntner Straße – Stephansplatz – Rotenturmstraße – Schwedenplatz (Abschlusskundgebung)

Verzögerungen einplanen

Je nach Anzahl der Teilnehmer sind Verzögerungen sowie kurzfristige Sperren und Umleitungen auf den genannten Strecken möglich.

