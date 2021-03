Behinderungen wegen Demos am Samstag

Am Samstag, 6. März, müssen Verkehrsteilnehmer ab den Mittags- bis in die Abendstunden mit teils erheblichen Beeinträchtigen in der und um die Wiener Innenstadt rechnen. Grund sind mögliche Demonstrationen der Gegner der Corona-Maßnahmen sowie Gegendemonstrationen. So werden zeit- und abschnittsweise Ring und Franz-Josefs-Kai nicht befahrbar sein. Aber auch rund um den Karlsplatz sind Sperren nicht ausgeschlossen. Generell wird die Zweierlinie - die Verbindung Urania - Schwarzenbergplatz - Karlsplatz - Museumsquartier - Votivkirche - Donaukanal - ebenfalls nur mit Behinderungen befahrbar sein. Zusätzlich wird es vor dem U-Bahn-Baustellenbereich beim Rathaus zu Staus kommen.

Empfehlung: Alle, die nicht in den Innenstadtbereich müssen, sollten großräumig über Gürtel, entlang des Donaukanals bzw. über Südost Tangente (A23) ausweichen. In die Stadt selbst fährt man am besten mit den U-Bahnen.

Mögliche Staupunkte

Ring

Zweierlinie (von der Urania über Schwarzenberg- und Karlsplatz zur Votivkirche)

rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz

Roßauer Lände

Franz-Josefs-Kai

sämtliche Zufahrten in die Innenstadt (Rennweg, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile usw.)

Links

Mehr Wienthemen

ÖAMTC Verkehrsauskunft

ÖAMTC App

ÖAMTC Maps

Wiener Linien