Baustelle Praterstern

Seit Montag, 09.03.2020, starten die Gleisbauarbeiten im Praterstern von der Franzensbrückenstraße bis zur Nordbahnstraße. Hier gibt es keine wesentlichen Beeinträchtigungen.

Vom 23.03. bis 06.04. wird von der Nordbahnstraße eine Fahrspur in Richtung Praterstern gesperrt. Vom 06.04. bis 14.04. werden bei den Einmündungen von der Nordbahnstraße und der Franzensbrückenstraße wochentags zwei Fahrstreifen und an Sonn- und Feiertagen sowie in den Nächten drei Fahrstreifen gesperrt.

Es wird empfohlen, den Praterstern im angegebenen Zeitraum rechtzeitig und großräumig zu umfahren.

