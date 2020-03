Baustelle Matzleinsdorfer Platz

Seit Freitag, 06.03.2020, wird am Matzleinsdorfer Platz - im Bereich der Unterführung der Gürtelfahrbahn - an den Wochenenden jeweils von Freitag (22:00 Uhr) bis Montag (05:00 Uhr) in beide Fahrtrichtungen ein Fahrstreifen gesperrt. Somit bleibt für den Verkehr zur angegebenen Zeit jeweils eine Fahrspur pro Fahrrichtung aufrecht.

Es wird empfohlen, den Baustellenbereich rechtzeitig nach Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit auszuweichen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 31.05.2020 andauern.

Weiterführende Links