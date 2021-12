Arbeiten auf U1-Station Alte Donau abgeschlossen

Seit 17. Mai 2021 wird die U1-Station Alte Donau einer Verjüngungskur unterzogen. Es wurden unter anderem beide Bahnsteige, die gesamte Oberfläche sowie die Abdichtungen erneuert. Während der Bauzeit war die Station nur in eine Fahrtrichtung erreichbar. Mit Montag, 13. Dezember, hält die U1 wieder in beiden Fahrtrichtungen in der generalsanierten Station.

2022 folgt die Runderneuerung in der U1-Station Kaisermühlen. Auch hier werden unter anderem die Bahnsteige und die Aufzüge komplett erneuert.