34. Österreichischer Frauenlauf

Am Sonntag, den 22. Mai 2022, findet der 34. Österreichische Frauenlauf in Wien statt.

Bewerbe

5,0 km: Start: 09:00 Uhr 10,0 km: Start 10:30 Uhr Nordic Walking (5,0 km): Start um 11:10 Uhr

Sammelort: Wien 2., Prater Hauptallee

Route: 1 und 3

Hauptallee Lusthausstraße - Rustenschacherallee – Rotundenallee – Hauptallee – Meiereistraße – Ziel Olympiaplatz.

Route 2

Hauptallee Richtung Lusthaus – rund um das Lusthaus – Hauptallee retour – Lusthausstraße – Rustenschacherallee – Rotundenallee – Hauptallee – Hans Pemmer Weg – Riesenradplatz – Straße des 1. Mai – Jantschweg – Zufahrtstraße – Straße des 1. Mai – Karl-Kolarik – Weg – Hauptallee – Meiereistraße – Ziel Olympiaplatz.

Teilnehmer: ca. 35 000 Teilnehmerinnen

Ende: ca. 13:30 Uhr

Verkehrsmaßnahmen

Zwischen 09.00 und ca. 13:30 Uhr sind die Strecken und auch die zuführenden Straßenzüge gesperrt.

Da auf Grund der hohen Teilnehmerinnenanzahl auch mit Behinderungen bei der Zu- und Abfahrt gerechnet werden darf, sind auch die Meiereistraße – Vorgartenstraße – Handelskai und Stadionallee – Stadionbrücke und Schüttelstraße betroffen.

Empfehlung: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen!

Fahrverbot Stadionallee beachten

An Wochenenden und Feiertagen besteht im Prater ein Fahrverbot auf der Stadionallee: Die Verbindung Schüttelstraße - Handelskai (am Ernst-Happel-Stadion vorbei) ist an diesen Tagen gesperrt.

