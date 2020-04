Vorschläge zur schrittweisen Öffnung des Grenzverkehrs zu Bayern

"Über Kurz oder Lang brauchen wir einheitliche und verbindliche Lösungen für den Transit über das „Deutsche Eck“ und Besuche des Lebenspartners über die Grenze“, analysieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen beim Club eingelangte Anfragen. „Diese zwei Themenbereiche umfassen ein Gros der Auskünfte die wir in den letzten Tagen abgewickelt haben.“ Das Problem besteht darin, dass es unterschiedliche und teilweise undurchsichtige Bestimmungen, sowie keine einheitliche Abwicklung an den Grenzstationen zu Bayern gibt. Die Gefahr dabei: Die Ausreise aus dem einen jeweiligen Land verläuft großteils problemlos, Schwierigkeiten bei Einreise ins jeweils andere Land und/oder die Wiedereinreise sind aber an der Tagesordnung.