Zahlreiche Faschingsveranstaltungen im ganzen Land

An diesem Wochenende erreicht der Fasching seinen Höhepunkt, noch bis 21. Februar finden in ganz Vorarlberg zahlreiche Umzüge und andere Veranstaltungen statt. Um die verrückteste Zeit im Jahr unbeschwert genießen zu können, wird zur An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln geraten.

Die Öffis sind im ganzen Land flächendeckend bis spätabends und vielfach bis Mitternacht und darüber hinaus unterwegs. So verkehrt die S-Bahn-Linie S1 zwischen Lindau und Bludenz in den Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen stündlich und die S4 zwischen Bludenz und Schruns ab ca. 19:30 bis ca. 2:30 Uhr ebenfalls alle 60 Minuten.

Auch bei den Bussen sind vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen bereits zahlreiche Linien bis weit nach Mitternacht unterwegs. Die Linie 160 verkehrt zwischen Dornbirn und Gaißau (über Lustenau und Höchst) ab ca. 19:30 Uhr stündlich sogar bis 5:00 Uhr. Die Nachbuslinien 8N1 bzw. 8N2 stellen eine Verbindung nach Mitternacht zwischen dem Rheintal und dem Bregenzerwald sicher. Auch im südlichsten Landesteil verkehrt der Nachtexpress N6 zwischen Schruns und Partenen bis fast 4:00 Uhr. Zusätzlich sorgen regionale Anruf-Angebote (Anrufbus Unterland sowie die Anrufsammeltaxis „YOYO und „go&ko“) für sichere Mobilität auch zu später Stunde.