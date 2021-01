Montafonerbahn: Mit 1. Jänner neue Regelung bei Ticketverkauf

Seit 1. Jänner ist der Ticketkauf bei den Zugbegleitern der Montafonerbahn nicht mehr möglich. Die Fahrscheine können in ganz Vorarlberg an den Fahrscheinautomaten und auch in den Servicestellen wie zum Beispiel in Schruns, Bludenz, Feldkirch und an weiteren Standorten erworben werden. Für den kontaktlosen Ticketkauf steht die FAIRTIQ-App zur Verfügung.

Durch die Umstellung auf Fahrscheinautomaten wird nun in ganz Vorarlberg ein einheitliches System angeboten.