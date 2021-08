"Highlander-Radmarathon" und der Tour "Rund um Vorarlberg" am 8. August

Am Sonntag, 8. August 2021 finden in Vorarlberg"Highlander-Radmarathon" und der Tour "Rund um Vorarlberg" mit Start und Ziel in Hohenems statt. Etwa 1.300 Radfahrer werden da ab 06 Uhr bis gegen 16 Uhr auf folgenden Strecken unterwegs sein:

Strecke Highlander:

Hohenems - Dornbirn - Bödele - durch den Bregenzerwald - Hochtannberg - Arlberg - Klostertal - Bludenz – Ludesch - Großes Walserstal – Furkajoch* - Rankweil - Weiler - Klaus - Götzis - Hohenems.



Strecke Rund um Vorarlberg:

Hohenems - Dornbirn - Bödele - durch den Bregenzerwald - Hochtannberg - Arlberg - Klostertal - Bludenz – Thüringen - Schlins - Schwarzer See - Rankweil - Weiler

- Klaus - Götzis – Hohenems.

Verkehrsteilnehmer werden auf diesen Strecken um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme auf die Radfahrer gebeten.

Furkajoch gesperrt

Die L51 Laternserstraße über das Furkajoch (Laterns km 21,45 bis Gerstenböden km 12,05) ist am 8.8.2021 von 10.00 bis 14.45 für den Verkehr gesperrt.

In Hohenems ist der Schlossplatz am Sonntag ist ganztägig für den Verkehr gesperrt.

