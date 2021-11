Einschränkungen bei den Öffis

Da die Bevölkerung zu beruflichen und schulischen Zwecken, zur körperlichen Ertüchtigung oder für Behördenwege das Haus verlassen darf, bleibt das Fahrplanangebot in Vorarlberg untertags unverändert. Während des Lockdowns wird der Nachtbusverkehr am Wochenende bzw. an den Tagen vor Feiertagen eingestellt bzw. gibt es nur ein eingeschränktes Angebot. Der Club rät, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Angebot zu informieren.

Das Tragen einer FFP2-Maske ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, an Haltestellen, Bahnsteigen und in Bahnhöfen für alle Fahrgäste verpflichtend. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht befreit. Kinder zwischen dem vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen statt der FFP2-Maske einen Mund-Nasen-Schutz tragen.