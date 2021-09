Bregenz: Sperre Seestraße

In Bregenz wird am Freitag, 24. September, ab ca. 10:30 Uhr die Seestraße ab Höhe Bahnhof bis zum Kreisverkehr Seestraße/Schillerstraße (HTL) in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sobald die teilnehmenden Personen die Seestraße verlassen haben, um weiter Richtung Landhaus zu ziehen, wird die Seestraße wieder für den Verkehr freigegeben.